La reacción de los hinchas tras conocer la nueva camiseta de Universidad Católica

14.08.2020

Universidad Católica sorprendió en redes sociales tras dar a conocer este viernes su nueva camiseta, la cual será la tercera indumentaria que tendrán a disposición los cruzados.

"Ya está disponible la Tercera Armadura Cruzada", fue el mensaje que publicaron junto a una imagen de la indumentaria que destaca por su color predominantemente gris con una cruz azul en el pecho.

Luego de darse a conocer esta indumentaria, de forma inmediata los hinchas manifestaron sus opiniones. Mientras algunos mostraron su aprobación, otros cuestionaron el diseño, especialmente el escudo que aparece en la camiseta.

La nueva camiseta está a la venta desde hoy a través del sitio oficial de la UC y vía www.underarmour.cl, además de grandes tiendas y especialistas.

La nueva indumentaria tendrá un valor de $39.990 para adultos (SM A XXL) y $36.990 para niños (YXS A YXL).

No me gusta la camiseta, pero Diego me hizo cambiar de opinión, na que hacer. #LosCruzados pic.twitter.com/XplVqL8ZJV

Creí que la camiseta me empezaría a agradar viéndola en los jugadores, pero me espantó más. Dejando de lado la combinación de colores, ni el cuello, ni el diseño en sí, ni nada me convence. Ni Umbro, ni UA. Puta que me gustaba Puma. Pero aún anhelo a Adidas en la UC. #LosCruzados pic.twitter.com/kDMKZBdPsb