La inesperada reacción de los hinchas tras declaración de Marcelo Díaz sobre la U

02.04.2019

Luego de coronarse campeón del fútbol argentino con Racing, Marcelo Díaz fue el gran protagonista de una entrevista con Fox Sports Argentina en donde analizó la campaña de su equipo y además se refirió a su futuro.

Respecto a este último, el volante chileno manifestó que su intención es retornar a Universidad de Chile, pero al mismo tiempo aclaró que todavía no es el momento.

"Mi idea es retirarme en la U, siempre lo he dicho. Es el club de mis amores y espero poder hacerlo. Ahora no es tiempo, porque me encuentro perfectamente y sé que puedo seguir creciendo mucho más como jugador", aseguró.

Esta declaración generó inmediatas reacciones. Si bien algunos hinchas azules se mostraron felices con el posible retorno del jugador a la U, otros cuestionaron cuándo sería su regreso.