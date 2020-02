La reacción de los hinchas tras el gol de José "Pepe" Rojas a la U

24Horas.cl Tvn

01.02.2020

José "Pepe" Rojas marcó el descuento de Curicó Unido ante la Universidad de Chile, en duelo jugado en el Estadio Nacional y válido por la segunda fecha del torneo nacional.

El defensa nacional aprovechó un rebote en el área chica y venció al arquero Fernando de Paul con un potente zurdazo al minuto 40.

Galerías casi vacías: la llamativa postal registrada en el partido de la U ante Curicó Leer más

La anotación de Rojas no pasó desapercibida para los hinchas azules, quienes se tomaron con ironía y humor el tanto.

Revisa algunos de los comentarios:

Igual me cae bien Pepe Rojas ! — AM (@AMJL2015) February 1, 2020

hasta pepe Rojas le hace goles a #LaUCuricoxCDF pic.twitter.com/hsisL1G715 — Kevin Rodriguez ♫ (@Kevin_Axell) February 1, 2020

Es posible tanta mala cuea? El Pepe Rojas que hace un gol cada 36 años, justo viene a hacer su gol a la U. Meaos de gato hasta el tuétano. #VamosLaU — Pablo Reyes Pizarro | #Apruebo (@PabloReyesPz) February 1, 2020

#laucuricóxcdf Hinchada azul con dolor en el alma al ver como Pepe Rojas les metió su tercer gol a la #UdeChile (los otros 2 x San Luis)



Imagínate si #Curico se lo da vuelta con el envión q les dio el loco Pepe pic.twitter.com/AurcQxzLlD — Marcelo Gálvez (@titomarcelo) February 1, 2020

La ley del ex es tan cierta que hasta Pepe Rojas la hizo cumplir #laucuricóxcdf — Felipe I. Llanca C. (@fel_llanca) February 1, 2020

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: