La reacción de Marcelo Espina tras la salida de Harold Mayne Nicholls de ByN: "El tiempo pone las cartas en su lugar"

El ex director deportivo de los albos aseguró no sentirse sorprendido por la salida del dirigente de la concesionaria de Colo Colo.

Agencia Aton

21.04.2021

Harold Mayne-Nicholls dejó este martes de ser el vicepresidente de Blanco y Negro, después de la junta de accionistas en donde se definió la nueva mesa directiva de la concesionaria que administra a Colo Colo.

La salida de la sociedad anónima por parte del ex presidente de la ANFP no dejó indiferente a Marcelo Espina, otrora gerente deportivo del Cacique, quien dio un paso al costado a finales del 2020 y ahora es panelista de ESPN Chile.

Y en esa estación televisiva, el ídolo de los albos expresó: "No me sorprende. No me sorprende, porque cuando hablamos el primer día acá te dije que las cartas se van a ir echando solas".



"Las cartas se caen solas, hay que dejar que el tiempo pase y pone las cartas en su lugar", añadió el otrora volante del conjunto de Macul.

