La relación entre el villano de "El Juego del Calamar" y Jaime Valdés en redes sociales

19.10.2021

Jaime Valdés, junto a su socio, Carlos García, manejan la empresa de ropa deportiva Cac1ke, cuya cuenta de Instagram recibió un sorpresivo seguidor: el participante 101 de la serie "El Juego del Calamar".

Se trata del actor surcoreano Heo Sun-tae, villano de la popular serie de Netflix, quien tiene a más de 2,1 millones de seguidores en la red social y que sigue a tan solo 174 personas, siendo una de ellas, la compañía del futbolista.

¿Por qué la comenzó a seguir?

García, en conversación con LUN, explicó cómo se formó esta extraña relación con el personaje de una de las series más populares de este año.

"Yo soy noctámbulo, no duermo. Y de la cuenta de Cac1ke le hicimos un comentario a una publicación. Le puse 'bad guy, very good actor'. A él le gustó el comentario, y después aumentamos a 10 likes de la gente de diferentes partes del mundo", partió comentando el socio de 'Pajarito'.

"Después le hablo por interno, le comenté que la gente se queda con que su personaje es odiado, pero no con que es un gran actor, eres uno de los mejores villanos del último tiempo. Y me respondió otra vez, me dijo que 'muchas gracias y a Chile'", cerró García, indicando que desde ahí se formó el lazo con el artista surcoreano, aunque no han tenido más comunicación con él.