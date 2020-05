La respuesta de Jaime Valdés a Carreño: "Nunca he sido su amigo"

24horas tvn, Agencia Aton

11.05.2020

Hace unos días Ángel Carreño, ex futbolista de Colo Colo y Universidad Católica entre otros, sorprendió al responsabilizar a Jaime Valdés de su debacle económica por no ayudarlo.

"Cuento corto, cuando todo se fue a la mierda logré salvar algunas máquinas que hacían la bebida, y como no tenía cómo producirlas me acerqué a su fábrica para que me dieran una mano. Era lo único que tenía y se las entregué", detalló en diálogo con La Cuarta.

"El negocio no resultó otra vez y cuando le pedí las máquinas de vuelta no quiso entregarlas. Fue ahí cuando perdí mi departamento", agregó.

"Me dolió que me diera la espalda, pero lo entiendo. Pudo hacer más por mí, pero filo, igual le tengo cariño", sostuvo.

Tras las duras críticas del otrora mediocampista, "Pajarito" sólo se había manifestado sobre la situación en Twitter, pero ahora habló del tema en un live de Instagram junto a Hugo Droguett.

"¿Crees que yo hubiera hecho algo así como lo dice él?. Voy a contar un poco, sin responder ni nada, pero para contar un poco lo que siento con lo que pasó", partió diciendo Valdés.

"Quiero dejar bien claro que nunca he sido amigo de Ángel Carreño. Jugamos juntos en la Sub 17, pero nunca compartimos nada más. No sé de dónde sacó tanto cariño por mí y mi familia si nunca más hablé con él. Lo veía, lo saludaba con respeto cuando venía de vacaciones y nada más", señaló el actual jugador de Deportes La Serena.

En tanto, Droguett sostuvo que "cuando uno hace las cosas bien uno está tranquilo consigo mismo. No tienes que demostrarle nada a nadie, te conozco hace años. Siempre te portaste un siete con un favor, no como Carreño sí".

Por su lado, Valdés comentó que más adelante entregaría más detalles de su versión sobre las acusaciones de Carreño.