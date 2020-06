La respuesta de Octavio Rivero a Matías Zaldivia: "En un año más estoy ahí contigo"

Agencia Aton

12.06.2020

El hecho de que Colo Colo esté pasando por un delicado momento económico, el cual llevó a Blanco y Negro a acogerse a la Ley de Protección al Empleo, parece no importarle mucho a algunos ex jugadores del Cacique que desean volver al club.



Es el caso del delantero uruguayo Octavio Rivero, actualmente en el Santos Laguna de México, quien le respondió a su ex compañero en los albos Matías Zaldivia en redes sociales.



El zaguero realizó una publicación en Instagram en la cual el charrúa le comentó, mientras que el trasandino aprovechó para pedirle su regreso al conjunto de Macul: "Qué esperas para volver, loco. Dale papi".



Y Rivero no tardó en responderle a Zaldivia, al expresar: "Seis meses o un año estoy ahí contigo, amigo".



Consignar que el uruguayo decidió partir de Colo Colo en 2018 al ser suplente en el cuadro popular con Héctor Tapia como DT y fichó en el Atlas de México.