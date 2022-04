La respuesta del presidente de Deportes Copiapó tras filtración de polémico audio: "Estaba orquestado"

Agencia Uno

07.04.2022

El presidente de Deportes Copiapó, Luis Galdames, aseguró que estaba todo "orquestado" para que Huachipato no descendiera, luego de desclasificarse unos audios del árbitro del encuentro en Talcahuano, Francisco Gilabert.



El juez reconoció en un audio presiones en el polémico partido por la promoción, jugado en el CAP-Acero, afirmando que “llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

Ante esto, el máximo dirigente del 'León de Atacama' declaró a La Tercera que "acá se tocó fondo. Esto debería investigarlo un ente externo. En su momento, Castrilli apoyó a Gilabert, validó su actuación. Es todo sucio, extraño, hermético por defender los intereses de algunos. Espero que se pueda esclarecer cómo se llevó a cabo esta liguilla. Ya la espera fue extraña. Estamos en un tema con el Tribunal de Libre Competencia y esto nos da la razón. Fuimos perjudicados en la parte económica y en la deportiva".

"Es una pena, por Copiapó y su gente. Jugaron con la ilusión de una ciudad. Ojalá que no pase nunca más. En esto hay mucha gente involucrada. Como dice Gilabert, el penal lo cobraron de Santiago. Hoy, los partidos se definen en una oficina, en un café o en una conversación. Y eso no puede volver a suceder. No está bien. O, derechamente, está mal", agregó.

"Por el esfuerzo que hicieron. Fueron 45 días entrenando sin saber a quién iban a enfrentar. Nadie se fijó en eso. Enfrentamos a un rival que lo pusieron no sé por qué. Estaba todo orquestado para que Huachipato no descendiera", apuntó.



Para terminar, Galdames dijo que "fue una final que estaba marcada con un lápiz que la íbamos a perder. Siempre lo dije. Nos sentimos perjudicados. Fuimos invitados de piedra a esa final".