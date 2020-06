La respuesta del Sifup a Marcelo Salas: "Sería prudente que resolviera sus conflictos laborales y éticos"

Además, Luis Marín, secretario general del sindicato, criticó en duros términos al 'Matador', sentenciando que "no tengo porqué dar explicaciones a alguien que olvidó que fue jugador".

11.06.2020

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) salió en respuesta de los cuestionamientos que realizó Marcelo Salas, quien en diálogo con Radio Agricultura preguntó sobre el destino de unos dineros que el CDF le entregó a la entidad.

A través de Twitter, el organismo que preside Gamadiel García detalló que "el señor Marcelo Salas no sólo les falta el respeto a los jugadores de su club, sino también a los 56 ex compañeros que hasta ahora han recibido el Fondo de Retiro, beneficio histórico que se extenderá hasta el 2033".

"El proyecto, del que estamos orgullosos lo supervigila Turner y la trasnacional KPMG e incluye estudios gratis y otros beneficios, ya conocidos. Sería prudente que resolviera sus conflictos laborales y éticos con su plantel, denunciados por ellos mismos, antes de ensuciar a los futbolistas de Chile", agregó el Sifup.

Por su parte, Luis Marín, secretario del sindicato, criticó en duros términos al 'Matador' en Cooperativa.

"No me extraña la forma de responder, la manera que tiene de manejarse y tratar a la gente. Si tengo que darle explicaciones a los 1.200 jugadores y los capitanes, que saben lo que entra y sale del sindicato. No tengo porqué dar explicaciones a un dirigente o dueño de un club que dejó de ser jugador hace rato y olvidó que fue jugador", cerró.

