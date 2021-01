La Serena no pudo aguantar la ventaja con un expulsado y empató ante O'Higgins

Agencia Aton

02.01.2021

En duelo de equipos en racha, Deportes La Serena y O'Higgins protagonizaron un electrizante empate a 1 en El Teniente. Los papayeros no pudieron retener su ventaja tras jugar con uno menos toda la segunda parte, mientras que el Capo de Provincia rescató la agónica paridad a diez minutos del final.



El elenco granate abrió la cuenta a los 17'. Tras una buena presión, Richard Paredes metió un remate rasante de media distancia que se metió pegado al palo de Augusto Batalla.



El conjunto visitante golpeó un O'Higgins que no pudo capitalizar sus buenas arremetidas. Los celestes habían tenido dos chances de anotar antes del gol: un error en la salida que Gustavo Gotti desperdició con un remate tibio a los 4' y un cabezazo de Facundo Castro que exigió una gran atajada de Zacarías López a los 12'.



Pese a la ventaja, La Serena no pudo irse con calma al descanso. A los 45', el zaguero Facundo Agüero se fue expulsado por una desmedida falta sobre Diego González. El arbitro Francisco Gilabert puso amarilla en primera instancia, pero el VAR advirtió revisión y el juez cambió la decisión a roja.



Con el hombre menos, Miguel Ponce tuvo que mover el tablero y metió a Rodrigo Brito por Daniel Monardes. También sacó a un agotado Humberto Suazo por Walter Ponce tras el entretiempo, mientras que a los 68' entraron Jaime Valdés y Kevin Medel para aguantar el balón.



Parecía que los cambios le resultaban al "Chueco", pues el cuadro local apenas llegó en el complemento. Incluso los del faro pudieron aumentar su ventaja con un disparo de Walter Ponce que pegó en el palo a los 67' y un hermoso remate de "Pajarito" Valdés a los 75' que Batalla mandó al córner con lo justo.



Sin embargo, el cansancio terminó por afectar a los sereneneses y los dueños de casa lograron el agónico empate a los 80' con un cabezazo de Gotti, habilitado por un tiro de esquina de Roberto Cereceda. Hubo controversia, pues en la jugada previa los forasteros pidieron penal por una mano en su área y Miguel Ponce se fue expulsado por reclamos.



No hubo nada más y el partido termino en tablas. El resultado le permite a ambos elencos mantener su buenos números en la segunda rueda. La Serena lleva nueve juegos invictos -dos empates y siete triunfos-, mientras que O'Higgins lleva una sola derrota en sus últimos nueve compromisos.



Ambos equipos siguen igualados en la mitad de la tabla con 32 unidades, con los papayeros en el puesto 12° y los rancagüinos en el 13° por diferencia de goles. En la siguiente jornada, los de la Cuarta Región se medirán ante Everton y los de la Sexta ante Universidad de Chile.

