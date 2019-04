Así quedó la tabla de posiciones y goleadores tras la novena fecha del torneo

24Horas.cl TVN

22.04.2019

La sorpresiva goleada de Everton sobre Unión Española en condición de visitante (4-0) cerró la novena fecha del torneo que tiene a Universidad Católica como exclusivo líder luego de su triunfo ante Palestino.

Colo Colo en esta jornada dejó escapar importantes puntos luego de su empate ante Huachipato, quedando relegado a la cuarta ubicación, con cinco unidades menos que los cruzados.

¿Universidad de Chile? Luego del empate ante Curicó Unido, los azules se mantienen en puestos de descenso, quedando en la penúltima posición.

PROGRAMACIÓN DÉCIMA FECHA

Viernes 26 de abril

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio Monumental.

Sábado 27 de abril

Deportes Iquique vs. Cobresal. 12:30 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. Universidad de Chile. 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Curicó Unido vs. Huachipato. 18:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 28 de abril

Unión La Calera vs. O'Higgins. 12:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 15:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Unión Española vs. Audax Italiano. 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

LOS GOLEADORES DEL TORNEO

Luego de ser la gran figura de Everton tras el triunfo sobre Unión Española, Álvaro Ramos pasó a ser uno de los máximos goleadores del torneo junto a Mauro Quiroga, Maximiliano Salas y Matías Rodríguez, todos con cinco anotaciones.