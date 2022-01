La tajante respuesta del presidente de Colón dirigida a la U: "Yo no negocio con gente que no paga"

24horas tvn

12.01.2022

Una categórica y polémica respuesta tuvo el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, tras ser consultado sobre la posibilidad de negociar con Universidad de Chile por el volante Federico Lértora.

En diálogo con Cooperativa, el dirigente del cuadro trasandino apuntó: "Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio".

El mismo medio detalla que "la relación entre los azules y el equipo santafesino se vio averiada hace unos años, cuando fue frustrado el fichaje en el club argentino de Mauricio Pinilla".

Cuando surgió el nombre de Lértora como posible refuerzo de los azules para la temporada 2022, los hinchas de la U rápidamente manifestaron aprobaron el fichaje.

En redes sociales abundaron los comentarios positivos hacia el mediocampista de 31 años.