La transformación de Kike Acuña tras aplicarse botox en el rostro: "Me dicen que me veo más bonito"

24horas tvn

30.10.2020

Sorpresa causó entre los seguidores de Jorge Acuña el tratamiento facial que se realizó y que transmitió a través de su cuenta de Instagram. Y es que el ex futbolista mostró el procedimiento en el que se le aplicó botox en varios lugares del rostro para borrar líneas de expresión y, de paso, también algunos años.

"Hace rato me quería poner botox en la frente porque tenía una marca muy pronunciada. Tengo las pestañas muy crespas y se me pegan siempre, por lo que abro muchas veces los ojos al día para desenredarlas y eso hace que la frente esté siempre arrugada", relató "Kike" a Las Últimas Noticias.

"Tengo 42 años y me gusta verme bien, soy bastante vanidoso. Creo que la apariencia es súper importante, el sentirte bien contigo mismo. Lo primero que hice al subirme al auto fue mirarme al espejo y la alegría más grande fue ver que no tenía esa línea en la frente", agregó.

"La mayoría (de los comentarios que ha recibido) son buenos, decían que me había quedado bien, que me veía más joven, que me veía bonito. También he recibido muchos mensajes de amigos y futbolistas activos que me pidieron el dato para hacerse las patas de gallo", cerró.