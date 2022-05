La U cae como visita ante Everton y vuelve a sufrir en la zona baja de la tabla

24Horas.cl Tvn

14.05.2022

Universidad de Chile volvió a la senda negativa este sábado, al caer como visita por 2-1 ante Everton de Viña del Mar, en un duelo válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional.

Los azules, que habían vuelto al triunfo la fecha pasada ante Deportes La Serena, perdieron nuevamente y quedaron en el puesto 11 de la tabla, a solo cuatro unidades de los puestos de descenso.

El partido

La apertura de la cuenta llegaría en trece minutos de encuentro, mediante la pelota detenida. Desde fuera del área remató Juan Cuevas, un fuerte tiro que rozó la barrera y no pudo ser detenido por Hernán Galíndez. El balón entró cerca del ángulo, decretando el 1-0 para los Oro y Cielo.



Tras el primer tanto el partido se volvió de alta intensidad, con ambos equipos jugando un fútbol vertical en búsqueda del arco rival. Tanto Everton como la U tuvieron ocasiones de gol, aunque el local fue muy superior a los azules.



Apenas iniciado el segundo tiempo cambiaría la historia, Felipe Campos cometió un tremendo error en el control de un balón, dejándole la pelota a Cristián Palacios. En su intento de recuperar tocó abajo al delantero azul. El juez Héctor Jona no dudó y sancionó penal. El mismo Chorri se paró frente al balón y definió a la derecha del arquero, poniendo el empate en 48 minutos de encuentro.



Tras el empate, Universidad de Chile se mostró más cómoda en el campo, ante un conjunto Ruletero que no pudo tener el dominio como lo hizo en la primera mitad. Si bien ambos elencos intentaban buscar la victoria, no hubo muchas ocasiones claras de gol.



Pero el goleador Oro y Cielo cambió la historia. La U perdió un balón en la salida, Álvaro Madrid sin marca alguna tuvo todo el tiempo para sacar un gran centro, que Lucas Di Yorio conectó de cabeza y dejó parado a Galíndez, poniendo el 2-1 para los locales en 83 minutos de partido, resultado que fue definitivo.



Con este resultado, Everton trepó a la octava posición con 18 puntos, mientras que Universidad de Chile se queda en el onceavo puesto con 14 unidades. El próximo partido de los ruleteros será ante Ayacucho como visita por Copa Sudamericana, mientras que los Azules se medirán ante Cobresal por el torneo nacional.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton