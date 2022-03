La U comienza a complicarse: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate ante Curicó

24horas tvn

18.03.2022

Universidad de Chile sigue sin ganar. Luego del empate ante Curicó Unido 1-1, los azules sumaron su cuarto partido sin poder celebrar una victoria, quedando por ahora en la décima posición del torneo.

El equipo dirigido por Santiago Escobar suma siete puntos de 18 posibles, teniendo un registro hasta ahora de dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Ahora la U debe esperar lo que suceda en el resto de los partidos de la séptima fecha, que continúa este sábado con los partidos de O'Higgins vs. Universidad Católica y Cobresal vs. Coquimbo Unido.

La fecha finaliza el próximo lunes, con los compromisos entre Deportes Antofagasta y Unión La Calera, y el de Unión Española con Ñublense.

Programación séptima fecha del Campeonato Nacional:



Jueves 17 de marzo:

20:30 – U. de Chile 1-1 Curicó Unido, estadio Santa Laura.

Sábado 19 de marzo:

18:00 – O’Higgins vs. U. Católica, estadio El Teniente.

20:30 – Cobresal vs. Coquimbo Unido, estadio El Cobre.



Domingo 20 de marzo:

12:00 – Huachipato vs. D. La Serena, estadio CAP Acero.

17:30 – Palestino vs. Colo Colo, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 – Everton vs. Audax Italiano, estadio Sausalito.



Lunes 21 de marzo:

18:00 – D. Antofagasta vs. U. La Calera, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 – U. Española vs. Ñublense, estadio Santa Laura.