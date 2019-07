La U confirma la continuidad de Johnny Herrera: "Fue una reunión muy frontal"

24Horas.cl TVN

25.07.2019

Horas después de que se especulara de una inminente salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile, salió a hablar el timonel de Azul Azul, José Luis Navarrete, quien confirmó que el portero respetará su contrato hasta fin de año.

El mandamás de la U detalló que hubo una reunión entre el portero y el técnico Alfredo Arias, en la que se concluyó que "cualquier inquietud o diferencia que exista se va a canalizar de forma directa entre las personas".

"Fue una reunión muy participativa, bastante frontal y honesta", destacó Navarrete, sosteniendo que "el eje fue siempre mirar lo positivo para la institución".

"Todo lo que se trató en la reunión queda en el ámbito privado. De esa reunión salimos todos fortalecidos. Johnny, el téncico y la institución. Queremos lo mejor para la U y en ese aspecto ambos mostraron su generosidad hablando las cosas de forma frontal", destacó.

Programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional:



Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido