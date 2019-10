La U construye una gruta con una virgen en el CDA por petición del plantel

24Horas.cl TVN

09.10.2019

Tres entrenadores y múltiples cambios en la alineación ha tenido Universidad de Chile en este torneo, sin embargo los buenos resultados no aparecen y disputadas 23 fechas, están en puestos de descenso en la tabla de posiciones.

En este complejo escenario azul, La Tercera reveló que en el Centro Deportivo Azul se está construyendo una gruta con una virgen por petición del mismo plantel.

"Desde el pasado martes es posible ver a algunos obreros terminando la construcción, que será posible de apreciar por todos quienes observen las sesiones de prácticas de la U. La virgen no estará escondida y acompañará al plantel de aquí en adelante", detalla la publicación.

El mismo medio revela que en el último tiempo, Universidad de Chile ha recibido diversas propuestas para ayudarlos ¿Cuáles? "Desde expertos en limpieza de aura hasta iriólogos", aseguran.

El plantel de la U ahora se enfoca en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Chile, donde buscarán revertir el 1-3 ante Cobresal en el Estadio Nacional.

Copa Chile - Programación de los cuartos de final (revancha):



Viernes 11 de octubre:

Universidad de Chile vs. Cobresal (1-3 en la ida). 20:00 horas. Estadio Nacional



Sábado 12 de octubre:

Everton vs. Colo Colo (1-2 en la ida). 15:15 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Unión Española vs. Audax Italiano (1-0 en la ida). 17:45 horas. Estadio Santa Laura.

Universidad Católica vs. Unión La Calera (1-2 en la ida). 20:15 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.