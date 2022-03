La U corta la mala racha y se impone ante Unión Española en Valparaíso

24Horas.cl Tvn

27.03.2022

Universidad de Chile no tuvo un partido brillante jugando como local en Valparaíso, pero pudo volver al triunfo tras imponerse por 2-0 a Unión Española, en un duelo pendiente de la sexta fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro azul se impuso con dianas de Álvaro Brun y Darío Osorio a los 21' y 93' respectivamente, cortando así una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar.

De esta manera, el conjunto estudiantil alcanzó los diez puntos y vuelve a posicionarse en la medianía de la tabla.

El partido

Los primeros quince minutos comenzaron con una dura disputa en el medio campo, con Israel Poblete y Luis Felipe Gallegos abandonando labores más ofensivas para detener a los volantes de Unión Española. A pesar de eso, los de Santa Laura llegaban al área azul, aunque sin hacer daño.



Si bien Universidad de Chile no había tenido ocasiones de riesgo, el conjunto de Santiago Escobar marcaría diferencias desde la pelota detenida. Un tiro de esquina a favor de los azules no pudo ser despejado por la defensa hispana, el rebote le quedó a Álvaro Brun que con un potente derechazo puso el 1-0 en 21 minutos de encuentro.



Tras el tanto azul, el equipo hispano comenzó a crecer y a presionar de manera alta a la U, pero sin lograr generar daño. La tónica se mantendría en la segunda mitad, dónde el dominio de Unión Española se acentuó aún más, con toda la U, salvo Cristián Palacios, en labores más bien defensivas.



Con el paso de los minutos, el portero azul Campos comenzó a convertirse en figura, evitando una clara ocasión de gol de los hispanos, además de estar muy atento para cortar centros y aproximaciones de la visita. A pesar de los ingresos de Bastian Yáñez, Sebastián Jaime y Leandro Garate para intentar dar vuelta el marcador, los hispanos no estuvieron finos en la definición.



En los descuentos, un grosero error del meta Miguel Pinto fue aprovechado por Darío Osorio, quien se cruzó frente a una salida del portero hispano y desvió el balón con dirección al arco, poniendo el 2-0, marcando su primer gol en el profesionalismo y sentenciando el encuentro.



De esta forma, Universidad de Chile obtiene un envión anímico para su próximo desafío, el clásico universitario ante Universidad Católica. Por su parte, Unión Española buscará volver al triunfo en el clásico de colonias ante Audax Italiano.