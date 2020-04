La 'U' de Diego Rivarola goleó a Colo Colo de Luis Mena en amistoso de Torneo Nacional de eSports

24Horas.cl TVN

24.04.2020

Universidad de Chile se impuso por un claro marcador de 3-0 a Colo Colo, en un 'sidematch' del Torneo Nacional de eSports que disputan futbolistas profesionales del fútbo chileno.

Los azules, controlados por Diego Rivarola, dominaron de principio a fin y no dejaron chance a los albos manejados por un Luis Mena que no se vio cómodo en los controles.

¡Goleada de la @udechile en el Superclásico! Franco Lobos puso el 3 por 0 para los azules sobre @ColoColo en el Estadio Monumental#ESPORTSxCDF#EntelEsportsxCDF pic.twitter.com/V9sFCWpp7l — CDF (#CDFineEnCasa ) (@CDF_cl) April 25, 2020

Los goles de la victoria colegial fueron convertidos por Joaquín Larrivey (29' y 39') y Franco Lobos (80').

Una de las particularidades del partido virtual, es que la victoria azul en el Superclásico, fue en el Estadio Monumental que aparece licenciado en el videojuego Pro Evolution Soccer, situación muy distinta a la realidad, ya que la 'U' no ha podido derrotar al 'Cacique' en el reducto de Macul desde 2001.

"Yo le dije a 'Lucho' que no ponga este estadio porque me motivo. Me hace tener buenos recuerdos", dijo Rivarola sobre haber ganado en el Monumental, recordando que la última vez que los azules se impusieron en Pedrero él fue una de las figuras.

Cabe recordar que durante el campeonato virtual del fútbol chileno, ex futbolistas y famosos animarán partidos amistosos.