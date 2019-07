La U deberá pagar 250 millones de pesos a Johnny Herrera si termina su contrato anticipadamente

24Horas.cl Tvn

25.07.2019

Día clave para Johnny Herrera. El emblemático portero de Universidad de Chile sostendrá una reunión con Azul Azul, donde buscarían la mejor fórmula para definir el futuro del jugador, quien hoy se mantiene enfrentado con el técnico Alfredo Arias luego de que el entrenador dijera públicamente que no lo tendrá en cuenta ni para la presente temporada ni para el 2020.

Claro que una salida anticipada de Herrera significaría un gran impacto para la billetera azul. Y es que según informó El Mercurio, la concesionaria tendría que pagarle más de 250 millones de pesos al meta considerando los cinco meses de sueldo que restan, más bonos y premios.

Si bien el arquero ya manifestó que no tiene problemas en salir del club, siempre y cuando se la U la que ponga fin a su vínculo, esa fórmula no sería opción para la concesionaria, que busca apaciguar los ánimos ante el temor de la reacción de la hinchada ante la partida de Herrera.

En Azul Azul buscan que el alejamiento del jugador sea voluntario, algo que tampoco parece factible tras las declaraciones públicas que ha hecho. En esa línea, los azules apostarían porque Herrera continúe hasta fin de año cuando termina su contrato y salga por la puerta ancha.

"Johnny es un tremendo jugador y no estamos dispuestos a dejarlo ir. Seguirá hasta fin de año, como dice su contrato, y entonces conversaremos con él. Merece respeto por todo lo que ha dado al club y con ese mismo respeto hablaremos en una reunión, donde evaluaremos su requerimiento", señaló el presidente de la concesionaria, José Luis Navarrete.

Programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional:



Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido