La U descarta a Pablo Guede y reconoce que Jorge Pellicer "es una alternativa"

24Horas.cl TVN

05.08.2019

Luego de que Universidad de Chile anunciara la salida del técnico Alfredo Arias, de forma inmediata comenzaron a surgir nombres para su reemplazo, llamando especialmente la atención el de Pablo Guede.

Sin embargo, el director de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, se mostró sorprendido con el nombre del ex técnico de Colo Colo. "¿Guede? No está, no sé quién lo puso", expresó en las afueras del CDA.

En tanto sobre el nombre de Jorge Pellicer, reconoció que "es una alternativa válida", al igual que Gerardo Pelusso, destacando que "además estuvo en Universidad de Chile".

"Primero el conocimiento del club, el conocimiento del medio chileno y también la sapiensia que tenga. No estamos apostando a que tenga un juego muy vistoso, sino que obtenga resultados", concluyó respecto al perfil de entrenador que buscan.

La acertada predicción que realizó Claudio Borghi sobre Universidad de Chile

Luego de que Universidad de Chile informara que Alfredo Arias había sido cesado de sus funciones y que Hernán Caputto iba a ser su reemplazante, de forma inmediata algunos hinchas recordaron una predicción que había realizado Claudio Borghi.

El "Bichi", actual comentarista de CDF, lanzó con toda seguridad el pasado 12 de julio que el nuevo jefe de divisiones inferiores de la U iba a ser el reemplazante de Arias "apenas flaquee".

"Apenas flaquee Arias, Caputto se va a hacer cargo de la Primera División. Te lo firmo en blanco si quieres", advirtió, agregando que "el puesto definitivo será reemplazar al entrenador de la Primera División".

"El tiempo nos dará la razón o no", concluyó Borghi ante la sorpresa del resto de los panelistas.