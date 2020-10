La U golea a La Serena con doblete de Larrivey y recorta distancia con la UC en lo más alto de la tabla

24Horas.cl Tvn

11.10.2020

Universidad de Chile no brilló, pero cumplió con la tarea al vencer por 3-0 a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, cerrando la fecha 14 del Campeonato Nacional.

Los azules se impusieron con un doblete de Joaquín Larrivey y otro sobre el final de Nicolás Guerra, quedando en la cuarta posición de la tabla a ocho puntos del líder del certamen, Universidad Católica.

Deportes La Serena, en tanto, continúa como único colista del campeonato con seis unidades y, pese a que ofreció resistencia sobre todo en el primer tiempo y Humberto Suazo desperdició un penal, no pudo cortar su mala racha.

Hernán Caputto planteó un novedoso once en el Estadio La Portada, con el joven Mauricio Morales en reemplazo de Camilo Moya, con el regreso de Jimmy Martínez y con Augusto Barrios en desmedro de Matías Rodríguez, quien fue al banco y no ingresó, una situación que no se daba desde el 2016. En tanto, Ángelo Henríquez ni siquiera fue a la banca.



Y pese a jugar solo en la ofensiva, Larrivey fue clave en la victoria estudiantil con un doblete. Primero anotó de penal a los 59', sancionado después de una infracción de Sebastián Leyton a Gonzalo Espinoza en el área.



Y a los 78', Walter Montillo metió un milimétrico centro desde el sector derecho que el delantero argentino definió con un potente cabezazo. Le dio resultado la fórmula a Caputto, que de todas formas metió a Nicolás Guerra para acompañar al ex Cerro Porteño. El "Nico" se encargó de sellar el triunfo de la U con un bombazo en los descuentos.



Pese al resultado, los granates tuvieron varias oportunidades claras de llevarse la victoria, especialmente en la primera mitad. Kevin Medel reventó el travesaño a los 12' y Jaime Valdés disparó un notable tiro libre a los 18' que exigió a Fernando De Paul. También estuvieron cerca Leyton a los 25' con un remate desde fuera del área que rozó el palo izquierdo.



Pero lejos la mejor opción fue de Humberto Suazo desde lanzamiento penal a los 84' tras una mano de Jimmy Martínez. Sin embargo "Chupete" le pegó muy anunciado y De Paul le atajó le disparo, atrapando de paso su primer tiro desde los 12 pasos en el año.

Sobre el cierre, Nicolás Guerra cerró la victoria azul con un buen tanto, cortando la mala racha de dos caídas consecutivas que llevaban los estudiantiles.



Así Universidad de Chile volvió a los abrazos y escaló hasta el cuarto puesto con 25 puntos, aún lejos de los 33 de Universidad Católica. Mientras, La Serena, que aún tiene al DT interino Óscar Correa, es colista absoluto con 6 puntos y le espera una dura batalla por la permanencia en la segunda rueda.



En la siguiente jornada, los laicos visitarán a Antofagasta y los de la Cuarta Región se medirán ante Palestino.

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Aton