La U logra triunfo "de oro" ante la U. de Concepción y se aleja de la zona de descenso

Los azules vencieron a un rival directo en su lucha por no perder la categoría con una gran actuación del colombiano Reinaldo Lenis.

03.01.2021

Universidad de Chile logró un triunfo "de oro" al vencer a la Universidad de Concepción por 2-0 en el Estadio Nacional, con un doblete del colombiano Reinaldo Lenis.

Los azules vencieron con claridad a un rival directo en la lucha por no descender, y a pesar de que sigue estando antepenúltima en la tabla de coeficiente de rendimiento, se distanció considerablemente de los penquistas.

Lenis fue figura y anotó los dos goles del triunfo local. Primero a los 52', el ex Banfield se sacó a dos jugadores, aprovechó un despeje fallido y definió la apertura de la cuenta. Y a los 63', el colombiano definió un centro de Pablo Aránguiz, quien previamente dejó a Leandro Díaz en el suelo con un jugadón.



Además, Lenis pudo marcar otro a los 50' cuando llegó a línea de fondo tras dejar en el suelo a dos jugadores visitantes, pero prefirió meter un centro al que no llegó nadie. Buen apronte para el cafetero, quien venía siendo criticado tras sus partidos ante la UC y Cobresal.



Antes del doblete, el compromiso no había tenido goles de milagro. La U impactó el travesaño en tres ocasiones. Primero fue Walter Montillo a los 7', quien casi mete un golazo tras una pared con Joaquín Larrivey pero el larguero le negó la celebración.



Posteriormente fue el turno de Matías Rodríguez a los 12', quien cabeceó al palo tras un tiro libre. Y la mala suerte de los azules se consolidó a los 26' con un casi autogol del Campanil que pegó en el vertical izquierdo.



Pese a ser totalmente superados en la primera parte, los dirigidos por Hugo Balladares -quien debutó tras la salida de Eduardo Acevedo- también se las arreglaron para hacer peligro. Su mejor chance fue un disparo de Cecilio Waterman en la boca del arco a los 34' que se fue a las nubes. Además, los sureños reclamaron penal por una posible falta de Luis Casanova a los 7', pero el juez Juan Lara desestimó la acción.



La U. de Concepción tuvo más ocasiones en el complemento, como un disparo de Maximiliano Quinteros a los 46' y otro remate de Waterman a los 57', pero en ambos apareció de forma providencial Fernando de Paul para evitar el gol. Eso sí, en la segunda atajada, "Tuto" dejó un rebote, pero Matías Cabrera lo desperdició con un disparo horroroso.



Tras las anotaciones de Lenis, el combinado del Biobío se resignó y apenas volvió a incomodar la portería de De Paul salvo un disparo cerca del final de Antonio Ramírez.



Así Universidad de Chile sumó tres puntos clave y quedó quinta con 39 unidades, en zona de Copa Sudamericana. Mientras, en la ponderada tiene un promedio de 1,200, justo encima de Universidad de Concepción, penúltima con 1,034 y jugando un partido por la permanencia. En el torneo 2020, el Campanil es decimocuarto con 31 puntos, 6 más que el colista Colo Colo.