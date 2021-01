La 'U' no pasó del empate con Palestino y así quedó la tabla del Campeonato Nacional

24Horas.cl TVN

14.01.2021

Universidad de Chile y Palestino igualaron 1-1 en el Estadio Nacional, en partido disputado en el marco de la fecha 30 del Campeonato Nacional.

Este resultado no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos, ya que no pudieron acercarse a puestos de clasificación de Copa Libertadores. Además, los azules no logran despegar en la ponderada.

En el primer cuarto de hora el mediocampo del 'Tino' fue mucho para un equipo de Rafael Dudamel que no podía sacarle la pelota a un elenco que hasta ese entonces parecía que sólo le faltaba la puntada final para abrir la cuenta.

El triángulo que armaron Jonathan Benítez, Carlos Villanueva y Luis Jiménez comenzaron a hacer un daño considerable para la zaga azul, situación que quedó plasmada en la previa al gol donde con toques veloces los 'árabes' estuvieron cerca de convertir, pero el 'Mago' estrelló una especie de rabona en el travesaño.

Sobre la misma, y tras un despeje fallido de Pablo Aránguiz y un mal rechazo de Jean Beaseujour, la pelota volvió a los pies de Palestino para finalmente terminar en una espectacular chilena de Jiménez (22') para abrir la cuenta.

Poco después los azules lograron despertar, consiguiendo rápidamente el empate a través de un penal que Gonzalo Espinoza (30') cambió por gol.

En el complemento arrancó mejor el 'Tino', y tuvo rápidamente el gol en los pies de Bryan Carrasco, pero Fernando de Paul estuvo notable para salvar lo que parecía un gol seguro.

Después de esa acción la 'U' contó con varias chances, pero la impericia de sus atacantes impidió la conquista.

Con este resultado ambos elencos siguen en puestos de torneos internacionales, pero de poco le sirve a los azules que se siguen empantanando en el antepenúltimo puesto de la tabla ponderada.

La 'U' quedó séptima en el torneo con 40 puntos, mientras que Palestino se ubica quinto con 41 unidades.

En la ponderada los azules siguen pegados abajo y cada vez se hace más difícil salir de la incómoda posición que podría traer inconvenientes en caso que la U. de Concepción comience a sumar unidades o si Deportes Iquique termina último en 2020.

Tabla de posiciones 2020:

Tabla de coeficiente:

Tabla de goleadores: