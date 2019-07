La U oficializó fichaje de Osvaldo González con particular imagen

Agencia Uno

19.07.2019

Universidad de Chile oficializó en la presente jornada el fichaje del defensor nacional Osvaldo González, jugador que llega procedente del Toluca mexicano.



La tienda azul utilizó una particular imagen para confirmar la incorporación del zaguero de 34 años, en lo que será su tercer período en la institución tras jugar del 2008 al 2009 y del 2011al 2016.



La imagen adjunta en la cuenta de Twitter muestra una conjunción entre fútbol y boxeo. La foto presenta a un jugador con la camiseta de la ‘U’ sentado en la esquina de un cuadrilátero.

PROGRAMACIÓN COPA CHILE - VUELTA OCTAVOS DE FINAL:

Sábado 20 de julio



Unión San Felipe vs. Audax Italiano (0-0 en la ida). 12:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.



Universidad de Chile vs. Deportes Temuco (1-0 en la ida). 15:00 horas. Estadio Nacional.



Cobresal vs. Deportes Iquique (1-1 en la ida). 15:00 horas. Estadio El Cobre.



O'Higgins vs. Everton (0-1 en la ida). 17:30 horas. Estadio El Teniente.



Deportes Valdivia vs. Unión Española (0-0 en la ida). 17:30 horas. Estadio Parque Municipal.





Domingo 21 de julio



Barnechea vs. Colo Colo (0-3 en la ida). 12:00 horas. Estadio Nacional.



Ñublense vs. Unión La Calera (1-1 en la ida). 15:00 horas. Bicentenario 'Nelson Oyarzún'.



Universidad Católica vs. Santiago Morning (2-0 en la ida). 18:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.