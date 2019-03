La 'U' se impone ante Huachipato y logra su primer triunfo en el Campeonato Nacional

24Horas.cl Tvn

02.03.2019

Universidad de Chile logró este sábado su primera victoria en el Campeonato Nacional 2019 al derrotar como local y con autoridad por 3-0 a Huachipato, en partido disputado en el Estadio Nacional y válido por la tercera fecha del torneo.



Sin exhibir un gran juego sobre el gramado ñuñoíno, el cuadro azul sacó la tarea adelante gracias a algunas destacadas individualidades, como Pablo Parra y Nicolás Guerra, y a la pelota detenida. Llegó a cuatro puntos y se estaciona en la medianía de la tabla.



Los acereros, en tanto, firmaron un buen comienzo de campeonato ante O’Higgins, en Concepción, pero luego sumó traspiés frente a Palestino y hoy con la ‘U’, ambos en Santiago. Se quedó con tres unidades en la clasificación de nueve posibles.



A los 12 minutos abrió la cuenta el elenco colegial. Tiro libre de Parra al corazón del área y Matías Rodríguez anticipó con un cabezazo la salida del golero Gabriel Castellón para poner el balón pegado al palo.



De penal aumentaría las cifras la escuadra dirigida por Frank Kudelka, que toma un respiro al llegar con la soga al cuello al cruce con los de la usina. Luego de una mano de Ramón Saéz en el área, el arquero Johnny Herrera no falló a los 28’ desde los 12 pasos con un remate al centro del arco.



Un tiempo necesitó el cuadro azul para sentenciar la brega. A los 32 minutos llegó el 3-0 en el tablero con diana de Guerra, quien dentro de la ‘zona caliente’ marcó sin oposición luego que Castellón diera rebote a un potente remate de Parra.



En el complemento, la principal incidencia la protagonizó Pablo Parra. El ex Cobreloa sacó a los 71’ un potente remate desde 25 metros que pegó en el travesaño y bajó. Al final, la pelota picó adentro pero el juez Ángelo Hermosilla desestimó la acción y no cobró lo que era la cuarta diana del local.



Por la cuarta fecha del torneo, la ‘U’ recibirá el viernes 8 de marzo a Unión Española, mientras que Huachipato será local el sábado 9 ante Audax Italiano.