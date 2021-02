La U se salva del descenso y sueña con la Copa Libertadores tras vencer a Antofagasta en el Nacional

24Horas.cl Tvn

13.02.2021

Universidad de Chile quedó a un paso de alcanzar dos de sus grandes objetivos de la temporada, al imponerse por 3-1 ante Antofagasta en la última fecha del Campeonato Nacional.

Luego de un 2020 y finales de 2021 marcado por la irregularidad y el sufrimiento, los azules se salvaron definitivamente del descenso y sueñan con clasificar a la próxima Copa Libertadores, lo que dependerá de los resultados de Palestino ante Coquimbo Unido y Unión Española frente a Cobresal.

Además, el duelo estuvo marcado por la despedida del fútbol de Walter Montillo, quien entre lágrimas disputó sus últimos minutos en la cancha vistiendo la camiseta azul.

El histórico volante trasandino jugó su último encuentro como profesional y se lució con una asistencia en el segundo gol. Fue reemplazado a los 86' y se fue de la cancha entre aplausos y abrazos de tanto compañeros como rivales, retirándose de la cancha entre lágrimas.



Montillo le puso el broche a una notable carrera donde jugó en clubes como San Lorenzo, Santos y Botafogo, compartiendo equipo con figuras mundiales como Neymar Jr. El volante no sería el único que jugó su despedida con la U, pues Matías Rodríguez, Jean Beausejour y Osvaldo González también dejarían el equipo, siendo "Rocky" el único con escasas chances de seguir.



La victoria le permite a los universitarios eliminar la posibilidad de jugar la promoción por tabla ponderada, despidiéndose del peligro del descenso que los venía acechando desde 2019. También aseguraron el cupo a Sudamericana y jugarán Libertadores si Unión Española o Coquimbo Unido pierden mañana.



Respecto al choque, la U tuvo uno de sus mejores partidos en la era Rafael Dudamel. Los estudiantiles ingresaron con mucho vértigo al Nacional y controlaron las acciones durante casi todo el juego, aprovechando las reiteradas desconcentraciones en la retaguardia de los pumas para anotar.



Ángelo Henríquez abrió la cuenta a los 7' a favor de los azules. Tras un jugadón de Simón Contreras, el ex Dínamo Zagreb definió con tranquilidad ante Ignacio González y sentenció su cuarto gol consecutivo.



A los 23' llegaría el segundo. Tras un error en la salida de Simón González, Montillo robó la pelota y habilitó a Joaquín Larrivey con un quirúrgico pase. El atacante definió con tranquilidad y celebró homenajeando al 10 de la U: se quitó la camiseta y debajo tenía la de la "Ardilla", acción que le valió la tarjeta amarilla.



El gran primer tiempo de adiestrados por Dudamel terminó con un punto negro. Justo antes del descanso, el VAR acusó una mano de Matías Rodríguez en el área, lo que le permitió a Eduard Bello descontar con un penal.



Sin embargo, el tanto no impactó en los laicos, que siguieron dominando en el complemento y pusieron el tercero a los 52' a través de Gonzalo Espinoza. "Bulldog" se matriculó con un disparo recto tras un saque lateral que pilló mal ubicado al meta González.



Tras ampliar la ventaja, el Romántico Viajero se replegó y se dedicó a retener el resultado ante un rival sin ideas y que tuvo Tobías Figueroa como agente más peligroso. El atacante metió dos cabezazos a los 58' y a los 74', pero el primero lo atajó Fernando de Paul y el segundo salió pegado al palo.



Salvo el emotivo reemplazo de Montillo, no hubo nada más y la U terminó el torneo con 52 puntos, de momento en el tercer lugar a falta de lo que pase en la fecha de mañana. Por su parte, los adiestrados por Héctor Tapia finalizó con 48 unidades e iría a Copa Sudamericana, aunque podría quedar sin premio dependiendo de lo que suceda mañana.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton