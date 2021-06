La 'U' sigue sin rumbo: Audax lo dio vuelta y alcanzó la punta del torneo

Los 'Azules' no supieron mantener la ventaja y sucumbieron ante los itálicos en Rancagua.

Agencia Aton

31.05.2021

En un partido muy intenso, Audax Italiano derrotó por 2-1 a Universidad de Chile por la novena fecha del Campeonato Nacional y se encumbra en lo más alto de la tabla, mientras que los rivales comienzan a alejarse de los puestos de avanzada.



En los primeros minutos, los locales ejercieron una presión alta, dejando sin posibilidades para que los universitarios siquiera se aproximaran a la mitad del campo, aunque salvo por un par de centros, no generaron mayor peligro sobre la portería de Fernando De Paul.

Los azules poco a poco comenzaron a controlar el balón y llegar hasta el área rival, pero sin profundidad, recordando lo hecho la semana pasada contra Everton. Recién a los 33 minutos y luego de una jugada bien hilvanada por los audinos, Joaquín Montecinos sacó un remate que se estrelló en el vertical izquierdo del pórtico azul.



La apertura de la cuenta llegó cera del final de la primera mitad. Tras un centro desde el córner, Gonzalo Espinoza casi marca para la visita, pero el árbitro fue advertido de una mano de Fabián Torres en el área y luego de revisar la jugada, le mostró amarilla al defensor itálico y cobró la pena máxima a favor de la "U", que Joaquín Larrivey (41') se encargó de convertir en gol con un disparo ajustado al palo izquierdo de Joaquín Muñoz.



El segundo tiempo comenzó con una intensidad similar a los primeros 45 minutos, aunque un poco más trabado en la mitad de la cancha. Pero prontamente los dirigidos por Pablo Sánchez comenzaron a controlar las acciones y a los 57', Osvaldo Bosso aprovechó una mala salida de los laicos y remató al pórtico, el tiro pegó en un defensa y le quedó a Montecinos, que metió un derechazo rasante pegado al palo, dejando sin opciones al guardameta azul, marcando la igualdad para su equipo.



Con el empate y tras no encontrar respuesta en sus pupilos, Rafael Dudamel dispuso el ingreso de Nahuel Luján por Mario Sandoval, buscando un poco de movilidad en su escuadra y a los 68' Pablo Aránguiz desperdició una buena opción de desnivelar en el encuentro, con un disparo en área chica que salió por el poste derecho. Pero a los 76', Jorge Henríquez sirvió un tiro de esquina que encontró la cabeza de Carlos Labrín, quien anotó el 2-1, ante una pésima salida del "Tuto" De Paul.



De ahí en más, el elenco de La Florida entregó la iniciativa a los azules que pese a poner más gente en ofensiva no eran lo suficientemente profundos y salvo por un remate de Aránguiz a los 81', no tuvo grandes opciones de igualar el marcador.

Por su parte, los "tanos" estuvieron muy cerca a los 88' gracias a Gonzalo Álvarez, quien realizó una buena jugada personal y sacó un disparo al palo derecho del arquero, que se estiró todo lo que podía para mandar la pelota al tiro de esquina.



Con la derrota, la "U" sigue cediendo terreno y bajó hasta la 12a posición con 11 puntos, mientras que Audax se encumbró como puntero del Campeonato con 16 unidades, las mismas que O'Higgins.

En la próxima fecha, los universitarios visitarán a Palestino desde las 15:30 del sábado. Por su parte, Audax viajará hasta Chillán para chocar con Ñublense a las 20:30 del lunes.