La UC golea a Audax y se consolida como único líder del torneo

Agencia Aton

13.09.2020

Universidad Católica exhibió una muestra de efectividad en San Carlos de Apoquindo y se impuso por 3 a 0 ante Audax Italiano, escapándose en el liderato y sumando de paso un buen apronte antes de enfrentar a Gremio por Copa Libertadores el miércoles.



Ariel Holan plantó al mismo equipo que ha usado en gran parte del campeonato, con Francisco Silva en la banca como gran novedad. El "Gato" entró a los 88' y volvió a jugar después de un año lesionado tras sufrir una fractura de tibia y peroné. Al frente, Francisco Meneghini no contó ni con Carlos Labrín ni con Nicolás Orellana por lesión.



Después de un inicio dubitativo con pocas llegadas, la apertura de la cuenta llegó con la zurda de César Pinares a los 27'. Tras un pase de Edson Puch, el ex Unión Española enganchó dos veces antes de definir un golazo ante un endeble José Devecchi, que no alcanzó a despejar pese a rozar el tiro con la punta de los dedos.



Los tanos parecieron mejorar tras el gol y pudieron igualarlo a los 33' con un cabezazo de Fabián Torres que se fue pegado por fuera del palo izquierdo. Luego la tuvo Álvaro Delgado a los 35', con un tiro de media distancia que encontró bien parado a Matías Dituro.



Pero les duró poco el entusiasmo a los visitantes, porque Devecchi derribó a Edson Puch en el área y Francisco Gilabert cobró penal, en una polémica decisión ya que el arquero tocó pelota primero. A los 37', Luciano Aued se encargó de definir sangre fría desde los 12 pasos.



El tanto derrumbó a los de colonia y a los 40', tras una buena jugada de Gastón Lezcano, un centro de José Pedro Fuenzalida terminó en autogol de Fabián Torres. Posteriormente pudo llegar el cuarto a los 41', pero el palo negó la celebración de Fernando Zampedri. Y a los 44', Puch falló por centímetros tras superar con un "hoyito" incluido a toda la zaga de los verdes.



Los estudiantiles supieron manejar la ventaja en la segunda mitad, mientras que los forasteros casi descuentan con un cabezazo desviado Pablo Lavandeira a los 51'. Pinares tuvo su doblete a los 81' en un contragolpe, pero le pegó muy abierto.



Destacar además el duelo que tuvieron Ignacio Saavedra y Jorge Henríquez en el mediocampo. El joven volante de la UC logró anular completamente al "11" de los itálicos, lo que rompió el flujo del conjunto de La Florida. Igual Henríquez se las arregló para meter un remate que exigió una notable tapada de Dituro a los 63'.



El resultado dejó a Universidad Católica en el primer puesto con 28 puntos, 7 más que Unión La Calera, su principal perseguidor, y le da un golpe de confianza a un cuadro cruzado que tendrá la titánica tarea de dar vuelta su mal arranque en la Copa Libertadores. Por su parte, Audax Italiano quedó sexto con 16 positivos.