La UC golea a Deportes La Serena y vuelve a lo más alto de la tabla de posiciones

01.11.2020

Universidad Católica venció a Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo por 3-0, en un duelo donde mostró una enorme superioridad en el primer tiempo con fallas en la definición, aunque todo se pudo haber complicado en el complemento.

Con este resultado, los cruzados volvieron a lo más alto de la tabla de posiciones, alcanzando a Unión La Calera y Unión Española en la cima, todos con 36 unidades, aunque con dos partidos menos.

Para el comienzo del encuentro, Edson Puch aprovechó las piernas frías del rival y al minuto 4’ convirtió la apertura de la cuenta para darle tempranamente una tranquilidad a la UC. Los papayeros no se intimidaron y fueron a buscar el empate, principalmente en los pies de Humberto Suazo, quién esta a un tanto de lograr los 100 goles en primera división.



La segunda mitad comenzó igual que la primera. Minuto 48’ y el portero Raúl Olivares contiene en dos oportunidades los embates de Católica, pero no alcanza a llegar a la pelota de Raimundo Rebolledo, quien sin mayor presión marcó el 2 a 0. La Serena tuvo la oportunidad de descontar de penal, pero Richard Paredes la envió fuera del arco de Matías Dituro. Además, Jaime Valdés, que estaba generando buenas jugadas, salió lesionado y obligó el ingreso de Fabian Hormazábal.



El entrenador de los cruzados, Ariel Holan, decidió dosificar esfuerzos y sacó a Edson Puch, José Pedro Fuenzalida y Fernando Zampedri, pensando en el compromiso del jueves ante Sol de América de Paraguay, duelo de vuelta por la Copa Sudamericana y que tiene un global sin goles.



Católica mantuvo el encuentro dormido y los papayeros no pudieron encontrar el descuento. Cuando el partido terminaba y La Serena estaba volcada a intentar descontar, Diego Valencia convirtió el tercero en la boca del arco y selló el 3 a 0 definitivo.



Los estudiantiles celebran llegar a la punta del campeonato, acumulando 36 puntos junto a Unión La Calera y Unión Española, y superándolos por diferencia de gol. Por otro lado, Deportes La Serena no logra encontrar salida al último lugar de la tabla y, con la primera rueda terminada, se mantiene en zona de descenso directo.



Los dirigidos por Holan tienen un calendario con muchos encuentros en poco tiempo. Además del encuentro ante Sol de América, los cruzados deben enfrentar el partido pendiente ante Palestino (domingo 8) y los 40 minutos restantes del encuentro suspendido en el que pierden 2 a 0 frente a Curicó Unido (miércoles 11). A lo anterior, se le suma el calendario del campeonato, que todavía no fija el primer encuentro de la segunda rueda frente a Cobresal.



Por su parte, Deportes La Serena recibirá a Huachipato con la esperanza de ganar y que Colo Colo vuelva a enredar puntos para poder superarlos.

Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Aton