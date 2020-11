La UC golea a Palestino y recupera la punta del torneo en exclusividad

24Horas.cl Tvn

08.11.2020

Universidad Católica no tuvo un buen comienzo ante Palestino, pero se descargó en el segundo tiempo para derrotar con contundencia por 4-1 a los árabes, en un duelo pendiente de la fecha 16 que se jugó este domingo en La Cisterna.

De esta manera, los cruzados están solos como líderes del Campeonato Nacional con tres puntos de ventaja sobre Unión La Calera y Unión Española, junto con tener un partido menos disputado. Dicho encuentro es el que se suspendió cuando iban perdiendo 2-0 ante Curicó a falta de 40 minutos, los que se jugarán este miércoles.

El partido no empezó fácil para la UC en el Municipal de La Cisterna. Los árabes golpearon primero a los 11', cuando el VAR acusó una mano de Luciano Aued en el área y Julio Bascuñán cobró penal. Agustín Farías se encargó de definir desde los doce pasos.



El elenco de La Cisterna era superior en los primeros compases y Leandro Benegas casi anota con un misil que se fue sobre el palo a los 21'. Sin embargo, la visita hizo gala de su jerarquía e igualó las acciones con un cabezazo de Tomás Asta-Buruaga a los 37' tras un córner. El zaguero no marcaba desde 2017 y tuvo su estreno goleador con la Franja.



El gol animó a Católica, que pudo irse con ventaja al descanso tras una mano de Farías a los 40' que Bascuñán sancionó penal, nuevamente tras revisar el VAR. Sin embargo, Aued le pegó muy fuerte y mandó su disparo al travesaño.



El conjunto precordillerano se empezó a adueñar del balón y logró dar vuelta el resultado a los 53', cuando una gran jugada de Gastón Lezcano terminó con un centro de José Pedro Fuenzalida. En su afán de despejar, Sergio Felipe metió autogol con un notable disparo.



El tanto derrumbó a los dueños de casa y los universitarios pusieron el tercero a los 65' tras una notable jugada de Diego Buonanotte, quien habilitó a Fernando Zampedri para que definiese junto al palo izquierdo. El "Enano" fue titular ante la salida de Pinares y fue de menos a más. Terminó exhibiendo el mismo nivel determinante que permitió la clasificación ante Sol de América.



Los forasteros no dejaron de mandar y Zampedri desperdició dos oportunidades de poner su doblete, mientras que el cuadro de colonia pudo descontar con un potente remate de Jonathan Benítez. Finalmente, una buena jugada colectiva a los 86' terminó con Fuenzalida habilitando a un recién ingresado César Munder, quien definió la goleada en la boca del arco.



El resultado le permite a Universidad Católica ser líder con 39 unidades, sumando tranquilidad de cara a la segunda rueda, donde debutará contra Cobresal el 15 de noviembre a las 21:00 horas, aunque antes debe jugar los minutos pendientes ante Curicó.



Mientras, Palestino es decimoquinto con 19 puntos y empieza a mirar de reojo la zona de descenso. Su próximo duelo será ante otro equipo en crisis: Colo Colo, el 14 de noviembre a las 11:00 horas.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton