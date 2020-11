La UC goleó a Antofagasta y sumó confianza antes de la Sudamericana

Agencia Aton

23.11.2020

Con polémica, Universidad Católica goleó por 5 a 3 a Deportes Antofagasta en San Carlos de Apoquindo y sumó un buen precedente antes de jugar los octavos de Copa Sudamericana ante River Plate. El triunfo le permite al cuadro cruzado retomar el liderato exclusivo, sacando tres puntos de distancia sobre Unión La Calera.



La controversia se instaló cuando recién arrancaba el segundo tiempo y la UC ganaba 3 a 1. A los 52', Tobías Figueroa anotaba de cabeza, pero el VAR acusó un más que dudoso offside y se invalidó el tanto, desatando la ira del banco visitante.



Además, los pumas marcaron el 3 a 2 poco después, con un testazo de Gonzalo Freitas a los 55' tras un tiro de esquina. Es decir, con el gol de Figueroa hubiese sido el empate y el trámite del partido habría cambiado considerablemente. Fue similar al polémico tanto anulado a Sebastián Ubilla en la caída de Wanderers ante Cobresal de la jornada 17, que desató una serie de críticas sobre el videoarbitraje y que los caturros aún no olvidan.



Respecto al trámite de las acciones, el cuadro local fue dueño del primer tiempo y se fue con una merecida ventaja de tres goles al descanso. Clave en el marcador fue José Pedro Fuenzalida, quien abrió la cuenta a los 5' con un golazo desde fuera del área tras un tiro de esquina.

Fuenzalida estaba encendido y puso su doblete con un cabezazo a los 29' tras una increíble asistencia de Diego Buonanotte. El juez de línea acusó offside, pero el VAR validó el tanto. Valber Huerta puso el tercero a los 32', también de cabeza tras habilitación del mismo Buonanotte, otra de las figuras del encuentro junto al "Chapa".



Pese a que habían logrado la paridad momentánea con un cabezazo de Tobías Figueroa a los 13', los nortinos fueron ampliamente superados en la fracción inicial. Ingresaron mucho mejor a la segunda parte, donde sufrieron el polémico tanto anulado y consiguieron el segundo descuento.



Aunque empezaba a ser sometida, parecía que Católica lograba la tranquilidad después de un inesperado golazo desde fuera del área a los 58' de Juan Fuentes, quien estrenaba titularidad. No obstante, los dirigidos por Héctor Almándoz no se desmoralizaron y acortaron distancias tras una falta penal de Raimundo Rebolledo a los 79'. Pese a que Dituro le atajó el tiro a Figueroa desde los 12 pasos, el ariete aprovechó el rebote para poner su doblete y el tercero de los porteños.



Fueron varios momentos de sufrimiento para el equipo de Las Condes ante un elenco forastero que estaba lanzado a la búsqueda del empate. Sin embargo, Gastón Lezcano cayó en el área a los 90' y se sancionó otro penal, ahora a favor del combinado de la franja, que Fernando Zampedri canjeó por el 5 a 3 definitivo.



Así Universidad Católica selló el triunfo y quedó líder con 42 puntos, mientras que Antofagasta es cuarto con 31 unidades y ya lleva cuatro partidos sin saber de victorias, desglosados en tres derrotas y un empate.