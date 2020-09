La UC rescata un empate ante Everton en Viña del Mar y no logra ampliar su ventaja en lo más alto de la tabla

Cruzados y ruleteros empataron 2-2 en Sausalito en un resultado que no benefició demasiado a ninguno de los dos equipos.

26.09.2020

Universidad Católica solo pudo rescatar un empate de su visita a Viña del Mar, igualando 2-2 con Everton en Sausalito, en el último duelo de los cruzados antes de enfrentarse a la U.

El resultado, que podría haber caído para cualquiera de ambos lados, no terminó siendo favorable para ninguno de los dos equipos, ya que los cruzados podrían ver cómo los azules pueden quedar a solo cuatro puntos de distancia, si es que vencen este domingo a Unión Española.

Los de San Carlos presentaron un equipo inédito ante el elenco ruletero, con varios suplentes y juveniles. Matías Dituro y Valber Huerta fueron los únicos que repitieron titularidad respecto al que enfrentó a América de Cali. Además, la UC tuvo a dos debutantes: Carlos Salomón y Aaron Astudillo.



Y fue Astudillo el que pagó la inocentada, pues a los 18’ le cometió falta penal a Juan Cuevas, en una avivada del ‘10’ que se dejó caer al primer contacto del juvenil. Sin embargo, el argentino no la terminó bien y desde los 12 pasos reventó su disparo en el larguero.



En términos generales fue una discreta fracción inicial, donde los de Las Condes no realizaron ningún remate al arco. La ocasión más clara antes del descanso fue de Maximiliano Cerato, quien quedó muy bien perfilado a los 44’, pero le pegó a cualquier parte.



Ante el bajo nivel exhibido por los suplentes, Ariel Holan realizó un movimiento radical y metió a Fernando Zampedri, César Pinares, Germán Lanaro, Ignacio Saavedra y Luciano Aued en el entretiempo. Y el cambio no demoró en hacer efecto, porque Zampedri aprovechó un error de Johnny Herrera para abrir la cuenta cuando habían pasado apenas 20 segundos desde el inicio del complemento.



Sin embargo, el gol revitalizó a los Oro y Cielo y lo dieron vuelta con dos golazos, Primero de Cuevas a los 48’, en un tanto anulado por offside que el VAR debió ratificar. Y luego a los 51’, en una jugada donde Salomón cubrió mal a Cerato, quien aprovechó para definir con un globito.



Desde ahí fue todo a favor de los dueños de casa en el Estadio Sausalito. Cuevas tuvo el tercero a los 56’, pero se lo perdió de forma increíble, mientras que Dituro le ganó el mano a mano a los 56’ a Dilan Zúñiga.



El mismo Zúñiga pasó a ser villano a los 69’, cuando cometió una infantil mano en el área cuando su equipo mejor jugaba. Desde los 12 pasos, Aued sentenció el empate definitivo pese a que Herrera la alcanzó a rozar.



El resultado dejó a Universidad Católica en el primer lugar con 29 puntos y a Everton en el décimo con 15 unidades. De todas formas los estudiantiles siguen muy arriba, a 5 positivos de Unión La Calera, su principal perseguidor. El próximo desafío de los "de la franja" será ante Gremio, este martes a las 19:15 horas.