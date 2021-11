La UC se ilusiona con el título y deja a la U al borde del precipicio con triunfo en el clásico univeristario

24Horas.cl Tvn

07.11.2021

La UC finalmente obtuvo un apretado triunfo ante la U en el clásico universitario, imponiéndose por 1-0 en San Carlos de Apoquindo y manteniendo intactas sus ilusiones de obtener el tetracampeonato.

Los cruzados no brillaron, pero se quedaron en la victoria con un gran cabezazo de Fernando Zampedri empezando el segundo tiempo, lo que les bastó para sumar de a tres y volver, al menos temporalmente, a lo más alto de la tabla de posiciones.

Los azules, en tanto, se mostraron más combativos que en duelos anteriores y protestaron airosamente un supuesto penal del portero Sebastián Pérez sobre Nahuel Luján en el inicio del duelo que el árbitro Julio Bascuñán no sancionó, en lo que fue la acción más polémica del encuentro.

Con este resultado, la UC queda en lo más alto de la tabla con 59 puntos, uno más que Colo Colo, aunque también con un compromiso más disputado, ya que solo le restan tres para finalizar su participación en el certamen.

La U, en tanto, permanece en el puesto 14 de la clasificación, apenas por encima de la zona de promoción, lugar al que podría caer si es que este martes Curicó Unido vence a Santiago Wanderers en Valparaíso.

El partido

No iban ni dos minutos de partido cuando se instaló la polémica. Nahuel Luján se metió en el área y terminó en el piso tras una barrida del portero Sebastián Pérez, que el árbitro no consideró como penal, desatando la molestia de los azules.



De todas formas y al margen de una chilena que intentó Fernando Zampedri (8'), quien contó con mejores opciones fue el cuadro laico. Primero fue Joaquín Larrivey quien sacó un disparo que se fue ligeramente desviado y en los 28', Pérez volvió a decirle que no a Luján, esta vez con un buen achique mandando la pelota al tiro de esquina.



A los pocos minutos de iniciado el complemento, los cruzados armaron una buena jugada por el sector izquierdo que acabó en los pies de Alfonso Parot, este envió un centro al área y encontró la respuesta de un Zampedri (47') que le ganó a todos sus marcadores, abriendo la cuenta en San Carlos de Apoquindo.



Los dirigidos de Cristián Romero acusaron el golpe del gol en contra y de ahí en más, fueron muy pocas las opciones que se generaron, Por su parte, el cuadro precordillerano comenzó a hacer más evidente su dominio sobre el terreno de juego, aunque no pudieron traducirlo en llegadas claras de convertir.



Sobre el final del encuentro la U tuvo una tímida respuesta, que se vio reflejado en un balón que no alcanzó a rematar Diego Carrasco (75') dentro del área y un cabezazo de Larrivey que controló sin problemas el "Zanahoria" Pérez. Y como si la nube negra no los quisiera abandonar, Marcelo Morales vio la roja directa por una agresión a Zampedri (82'). El lateral apenas llevaba dos minutos en cancha.



Todo es alegría en la UC, que llegó a los 59 puntos y volvió a dejar en el segundo lugar a Colo Colo, con quien pelea palmo a palmo el título del torneo. El próximo sábado, los pupilos de Cristián Paulucci buscará dar un nuevo paso al tetracampeonato, cuando visite a Deportes La Serena desde las 16 horas.



En el "Romántico Viajero", en cambio, siguen complicados con la parte baja de la tabla, manteniéndose en el 14° lugar con apenas 34 unidades, a tres de la promoción y seis del descenso directo. El lunes 15 tendrá una nueva final para asegurar la permanencia, recibiendo a las 20 horas a O'Higgins.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton