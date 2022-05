La UC vence por la mínima a Antofagasta y se escapa del fondo de la tabla de posiciones

24Horas.cl Tvn

29.05.2022

Universidad Católica no lució, pero se reencontró con el triunfo este domingo al vencer a Deportes Antofagasta por 1-0 en un San Carlos de Apoquindo sin público, debido a una sanción contra el cuadro cruzado.

El equipo de Ariel Holan se impuso con un solitario tanto de Diego Valencia, el que sirvió para vencer a un conjunto que permanece como el único colista del certamen.

Con este triunfo, los cruzados finalizan la primera rueda del Campeonato Nacional, pero ya más lejos de la zona de descenso.

El partido

Pese a no contar con el aliento de su hinchada por la sanción aplicada por la ANFP, los locales se las arreglaron para dominar el balón y generar algo de peligro sobre el pórtico rival, aunque sin mucha convicción en los primeros minutos, salvo un tiro de Marcelino Núñez (6') que atajó Diego Sánchez.



En los 23' volvió a aparecer el "Mono", quien contuvo una volea de Fernando Zampedri, mientras que la primera ocasión clara para los "pumas" llegaría en los 35', tras un potente disparo de Jason Flores que alcanzó a rozar Nicolás Peranic y dio en el horizontal.



Pero los "cruzados" no tardarían en mucho en ponerse por delante en el marcador. Alfonso Parot comandó el ataque por la banda izquierda y sacó un centro preciso para Diego Valencia, que metió la cabeza para anotar el 1-0.



Los dueños de casa mantuvieron la presión por largos pasajes del complemento, donde nuevamente el travesaño les negó el gol, primero a Gonzalo Tapia (53') y luego a Núñez (62'), quien ejecutó un tiro libre cerca del área.



Con el paso de los minutos el partido fue bajando en intensidad y en llegadas claras en los arcos. Los precordilleranos se dedicaron a manejar el balón, aprovechando la desesperación de un cuadro nortino que no lograba hilvanar acciones ofensivas.



De esta forma, el equipo de la "franja" logró sacudirse de la eliminación a mitad de semana por Copa Libertadores y cerró la primera rueda en el décimo puesto con 19 puntos, a uno de la zona de clasificación a torneos internacionales.



En la vereda contraria, los antofagastinos, que venían de un triunfo histórico por Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia, culminaron la primera mitad del certamen en el último puesto con apenas 11 unidades.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton