Larrivey y su renovación con la U: "Tengo que empezar a velar por mis intereses y los de mi familia"

24.08.2021

Universidad de Chile terminó la primera rueda del Campeonato Nacional con un triunfo ante Unión La Calera y en el 4° lugar en la tabla de posiciones. Además,cuenta con el máximo anotador de torneo, Joaquín Larrivey, con 14 goles.

Sin embargo, la gran campaña del delantero argentino no ha servido para apurar su renovación con Azul Azul, cuyo contrato termina a fines de este año.

"Nuestra ilusión es quedarnos, vengo haciendo las cosas bien para que eso suceda", expresó al respecto Larrivey en conversación con TNT Sports.

"El año pasado hice 19 goles y di siete asistencias. Y este año vengo con una capacidad goleadora, sumando y aportando. Todo eso pesa. Después las determinaciones las toma el club. Si no quieren contar conmigo, está todo bien y buscaré en otro lado", agregó el trasandino.

En la misma línea, el delantero dijo que ya habló "con el presidente (Cristian Aubert) para poner un cierto límite de tiempo para a partir de esa fecha, escuchar algunas propuestas. No pusimos una fecha exacta, pero dijimos la primera semana de septiembre".

"Le dije a mi representante que no me mostrara ninguna oferta hasta no escuchar a la U. La prioridad la tiene la U, para mí y mi familia. Pero a partir de cierto tiempo, tengo que empezar a velar por mis intereses y los de mi familia", finalizó Larrivey.