Las cinco "finales" que le quedan a Colo Colo para evitar el primer descenso de su historia

17.01.2021

Solo cinco partidos le quedan a Colo Colo para terminar su participación en el Campeonato Nacional y, a la vez, para evitar el que podría ser el primer descenso de su historia.

El cuadro albo empató 1-1 con la U en el Superclásico, resultado que no le sirve de mucho para tener un poco de tranquilidad en la tabla.

El "Cacique" sigue en la posición 16 de la tabla, justo por encima de las posiciones de peligro, con 30 unidades, dos más que Deportes Iquique y cuatro más que el colista Coquimbo Unido.

No obstante, los "dragones celestes" tienen dos partidos menos y los "pirata" cuatro, por lo que de sumar triunfos, podrían superar fácilmente al cuadro de Macul.

El final será verdaderamente de infarto, ya que, dentro de los cinco partidos que le resta jugar, Colo Colo deberá enfrentarse tanto a Iquique como a Coquimbo.

El fixture que le resta a Colo Colo:

*vs. Coquimbo Unido (local), Sábado 23 de enero, 18 horas

*vs. Unión La Calera (local), Domingo 31 de enero, 18:30 horas

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.