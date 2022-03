Las confesiones de Luis Jiménez: Anuncia la fecha de su retiro y su gran deuda en el fútbol

24horas tvn

20.03.2022

En la previa del partido que disputará Palestino ante Colo Colo, el capitán del cuadro árabe Luis Jiménez protagonizó una extensa entrevista en la que confesó que al término del 2022 dejará el fútbol profesional.

"Me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar", reconoció en diálogo con La Tercera.

Consultado sobre si se retirará conforme con lo realizado, Jiménez respondió con contundencia: "Sí. Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento".

: El gesto de Javier Parraguez en pleno partido que sorprendió a los hinchas brasileños Leer más

Eso sí el "Mago" reconoce que una cosa sí le faltó. "La única deuda es que me hubiese gustado mucho jugar en España. El resto está bien. Estoy contento con la carrera que hice", afirmó.

Durante la entrevista con La Tercera, Jiménez realiza una dura crítica al fútbol chileno, sosteniendo que "no es un muy buen torneo. Para que sea un buen torneo, los clubes deben invertir en los juveniles. Los clubes se dedican más a hacer negocios que ha mejorar y competir".

PROGRAMACIÓN

Domingo 20 de marzo

17:30 Palestino vs. Colo Colo

*Transmite TNT Sports y Estadio TNT Sports