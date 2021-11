Las dos figuras de Melipilla que son pretendidas por Colo Colo

24Horas.cl Tvn

22.11.2021

Faltan solo dos fechas para que el Campeonato Nacional acabe y varios equipos ya están pensando en cómo armar su plantel para la próxima temporada.

Ese es el caso de Colo Colo, club que estaría negociando con dos figuras de Deportes Melipilla para sumarlos al equipo de cara la Copa Libertadores que tendrán que enfrentar el próximo año.

Las negociaciones fueron confirmadas por el presidente de los 'Potros', Leonardo Zuñiga, quien reveló la información en conversación con Radio Futuro.

"(Gonzalo) Soza y (Cristián) Zavala. Bueno, Soza tiene contrato vigente y ha sonado y ha recibido ofertas de clubes grandes y estamos esperando a que eso se se concrete", partió comentando el mandamás del equipo que hoy está en puestos de promoción.

"Cualquier equipo quiere contar con los goles de Soza, estamos hablando que él está jugando en un equipo chico", detalló Zuñiga, añadiendo que "después tenemos a Zavala donde hay un porcentaje con Coquimbo Unido. Él también está recibiendo ofertas. Lo que ha sonado es en Colo Colo, ambos".

Esta es la programación completa de la penúltima fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE



18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

18:00 horas, Deportes Melipilla vs. Everton, estadio Santa Laura.

18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, estadio El Teniente.



DOMINGO 28 De NOVIEMBRE



12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Audax Italiano, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Huachipato, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:00 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

18:00 horas, Curicó Unido vs. Palestino, estadio La Granja.

18:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



Equipo libre: Ñublense