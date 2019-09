Las frases de Bonvallet contra Sampaoli y en favor de Bielsa que causaron furor en redes sociales

En un nuevo aniversario de la muerte del ex futbolista y comentarista deportivo, los fanáticos recordaron unas declaraciones que hizo acerca de ambos entrenadores argentinos.

18.09.2019

Muchas son las frases de Eduardo Bonvallet que pasaron a la historia y que son recordadas a menudo. Sin embargo, hubo unas especiales, unas que causaron furor en redes sociales tras su muerte y que hoy, a cuatro años de su fallecimiento, volvieron a ser rememoradas por sus seguidores en la web.

Se trata de frases del ex futbolista y comentarista deportivo contra Jorge Sampaoli, en ese entonces técnico de la Selección Chilena y que intentaba destrabar su salida del combinado nacional; y en favor de Marcelo Bielsa cuando dirigía a la Roja.

"El viejo chico no quiere a Chile campeón del mundo, quiere plata y no siente amor por la camiseta, el tiempo me dará la razón", es la frase que habría realizado Bonvallet el 22 de mayo del 2015 y que revolucionó las redes sociales tras su muerte, pues más tarde Sampaoli oficializaría su salida de la Selección Chilena y partiría al fútbol europeo. Hoy el casildense entrena a Santos de Brasil.

En el caso de Bielsa, actual DT del Leeds inglés, el autodenominado "Gurú" fue consultado acerca respecto a la "Bielsamanía" que desató en estratega trasandino en nuestro país y si es que estaba "Loco", como es apodado. En ese momento, Bonvallet aseguró que "Bielsa no está loco. Loco es el último argumento que se le dice a la persona cuando es demasiado inteligente. Loco es el último argumento del mediocre".