Las frases que Eduardo Bonvallet "patentó" en los medios de comunicación

18.09.2019

A cuatro años de su muerte, recordamos a Eduardo Bonvallet y sus frases más inolvidables en los medios de comunicación, las cuales marcaron su personalidad y dejaron en claro el sello y la mirada que tenía el comentarista.

-“Pelao, clasificaste a Francia porque me hiciste caso”, frase dedicada a Nelson Acosta, luego de que la Selección sacara pasajes hacia el Mundial de Francia 1998.

-“Borghi me copió el estilo de jugar porque sabe que yo soy el ´Mesías del fútbol chileno´”.

-"Una de las cosas que aprendí, y que los jugadores me lo enseñaron, fue a ser humilde y no tan soberbio. Estaba acostumbrado sólo al éxito, es bueno conocer la derrota”, tras dimitir como entrenador de Deportes Temuco, equipo que a la postre descendió a Tercera División.

-“Da lo mismo si es Bielsa u otro técnico a quien se le rinde pleitesía, el tema es que los chilenos somos muy sumisos”, frase que dijo a raíz de la “Bielsamanía”.

-"Yo fui el que provoqué la pelea. Tengo un dolor en el alma, porque no puedo pelear a los 50 años con un amigo que quería mucho. Además de que no estoy para eso y él no está para eso tampoco. Creo que no fue bueno y da lo mismo quién pegó más o quién pegó menos", la declaración de Bonvallet luego de verse inmiscuido en una pelea con Carlos Caszely.

-“Yo quizás no esté vivo para verlo, pero sé que Chile va a ser campeón del mundo. Es que es más fácil ganar la Copa del Mundo que la Copa América, porque acá están los mejores jugadores, la habilidad y la pasión. Ustedes dieron el puntapié inicial del gran éxito que viene”, luego que la "Roja" se coronara campeón de América en 2015.