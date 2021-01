Las seis "finales" que le quedan por disputar a Colo Colo tras el empate con U. de Concepción

24horas tvn

13.01.2021

Colo Colo sigue viviendo su complicado "vía crucis" en su misión de evitar descender por primera vez en su historia.

Y luego del empate 1-1 ante U. de Concepción, resultado que no se ve del todo mal por haber conseguido la igualdad en el tramo final del lance, el 'Cacique' se mantiene con el "agua hasta el cuello" de cara a los seis partidos que le restan.

En primer término, en el horizonte del 'Cacique' asoma Universidad de Chile, en uno de los Superclásicos con mayor "morbo" de todos los tiempos.

Luego, dentro del resto de las fechas restantes, Colo Colo jugará dos partidos trascendentes ante Iquique y Coquimbo Unido, hasta ahora sus principales rivales por no descender.

El fixture que le resta a Colo Colo:

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.