¿Le pone presión a Colo Colo? Cristián Zavala indicó que quiere dejar resuelto su futuro antes de irse de vacaciones

24Horas.cl Tvn

14.12.2021

Desde hace varias semanas es que se viene especulando con la llegada de Cristián Zavala a Colo Colo, pero aún no se tienen novedades sobre las negociaciones entre ambas partes.

Ahora fue el propio atacante de Deportes Melipilla, quien, en conversación con Radio Futuro, señaló que quiere dejar su futuro resuelto lo antes posible.

"Me iba a juntar ayer (lunes) con mi representante y el PCR nunca llegó para poder salir. Me llegó hoy y a las 15:30 tengo que estar con él, así que tengo que ver lo que me tiene, pero por lo que me dijo habían varias opciones en Chile y algunas de afuera", indicó el futbolista.

En esa línea, continuó diciendo que "tengo que verlo bien, porque si me voy al extranjero quiero irme con la mayor cantidad de minutos. No quiero hablar y saber donde voy a jugar, me quiero ir de vacaciones tranquilo y sin pensar en otra cosa".

"Mi ideal sería estar en un grande y partir al extranjero. Aunque no descarto irme afuera, he vivido siempre con mi señora y mi hija y no tengo problema en irme. Si tengo que moverme al extranjero, me muevo. Si tengo que jugar en un grande de Chile, juego", cerró Zavala.