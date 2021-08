Le recordó a Esteban Paredes: En la 'U' quedaron indignados por trato de Piero Maza a Marcelo Morales

24Horas.cl TVN

18.08.2021

"Terminó el partido y con la bronca, sumado a que fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, no influyó, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro. No merece el trato que recibió, nos dio mucha impotencia". Con estas palabras el capitán de Universidad de Chile, Fernando de Paul, reflejó la indignación que quedó en el plantel con el árbitro Piero Maza tras la derrota ante Cobresal el fin de semana recién pasado.

Y es que según detalló TNT Sports, el juez habría tratado de mala manera al joven Marcelo Morales, recordándole incluso a Esteban Paredes, viejo archirrival de los azules.

"Por menos he echado a Estaban Paredes. Sal de acá mocoso. Llevo 20 años", habría dicho Maza al promisorio lateral izquierdo de la 'U' en palabras del programa 'Pelota Parada'.

Estas palabras las habría señalado el árbitro al momento en que el jugador fue amonestado al minuto 55 por "desaprobar una decisión arbitral mediante gestos", según apunta el informe arbitral.

Cabe señalar que De Paul puso énfasis en el diálogo final con el juez, ya que algunos hinchas azules le recriminaron a los jugadores no haberse despedido del público tras el compromiso.

"Fue lamentable lo que pasó en el final, y lo voy a aclarar porque lo amerita, no es excusa, pero me gusta contar todo. Nosotros, cuando termina el partido la bronca de perderlo puede estar, pero siempre somos de ir a despedir a nuestro público que nos apoya vayamos ganando o no, eso está claro, están en todo momento", concluyó 'Tuto'.

Programación fecha 17:

Sábado 21 de agosto

11:30 horas, Wanderers vs. Deportes La Serena, Elías Figueroa.

14:00 horas, Ñublense vs. Palestino, Bicentenario Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Antofagasta, Monumental.

19:00 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, La Granja.

Domingo 22 de agosto

11:00 horas, Cobresal vs. Unión Española, El Cobre

14:00 horas, Melipilla vs. Huachipato, Municipal La Pintana.

16:30 horas, Unión La Calera vs. U. de Chile, Nicolás Chahuán.

19:00 horas, Universidad Católica vs. Everton, San Carlos de Apoquindo.