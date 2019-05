Leandro Benegas le responde a Iván Morales en la previa al Superclásico: "Fue un error"

24Horas.cl TVN

16.05.2019

Leandro Benegas fue el encargado en Universidad de Chile de hablar con la prensa desde el CDA, a pocas horas de que se juega el Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Nacional.

Y en la previa al choque ante Colo Colo, el atacante azul le respondió a Iván Morales, jugador de los albos que señaló que le "me gustaría verlos en la B, es nuestro clásico rival, sería una vergüenza más para ellos, por así decirlo".

Benegas señaló sobre el ariete del Cacique que "lo veo como seleccionado nacional para la mayor porque es un gran jugador... Algunas veces los futbolistas cometemos errores, con algunas declaraciones que seguramente los de más experiencia lo estarán ayudando y haciéndole ver quizás su error, porque para mí es un error. A ninguna persona se le desea el mal y a ningún equipo, yo lo veo como que ha cometido un error nada más".

En otro tema, el atacante argentino se refirió a la posible nueva ausencia de Johnny Herrera en el arco de la "U"; apuntando que "él es uno más del plantel y sabemos lo que significa. Siempre ayuda al plantel y siempre está sumando. No es sólo que habla hacia afuera, sino que hacia adentro siempre entrega palabras de aliento y con energía positiva en todo momento. Eso habla cómo es él y no cambia por el hecho de haber quedado fuera. Es nuestro capitán y referente, eso no cambia".

Además, el '7' azul adelantó el plan de juego que pretenden utilizar contra Colo Colo, subrayando que "trataremos de presionar la salida, no darles la tarea fácil en salir. Yo soy el primero en ayudar a la defensa. Ya hemos jugado con tras delanteros y me siento bien. Siempre estoy abierto para lo que necesite el equipo".

Finalmente el jugador no ocultó sus deseos de revertir el mal momento que vive la "U", para lo cual tiene suma confianza.

"Pienso que debería haber mucha preocupación si los rivales nos hubieran pasado por arriba. Ahí tendría una intranquilidad completa. Pero siento que hay más partidos que merecimos ganar que perder. Eso da la confianza para decir que tuvimos posibilidades, que tenemos una forma de juego y que hemos sido superiores al rival. Se nos escapan los partidos por detalles. Hay que achicar el margen de error... En cada partido no pienso cuántos puntos tiene el rival o lo que ha hecho en el último tiempo. Cada partido es distinto y hay que demostrar lo que uno quiere. Ya no se juega con el puntaje, que el puntero le pasa por arriba al último. Ahora todos juegan de igual a igual y siempre enfocado”, cerró.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.