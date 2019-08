Leonardo Fernández "está a detalles" de reforzar a Universidad de Chile

24Horas.cl TVN

12.08.2019

La búsqueda del tercer refuerzo para Universidad de Chile estaría a punto de llegar a su fin, ya que el volante uruguayo Leonardo Fernández "estaría a detalles" de sumarse al plantel encabezado por Hernán Caputto.

Así lo informa Cooperativa que detalla que el jugador llegaría a la U luego de que Tigres de México decidiera enviarlo a préstamo.

"Fernández viene de jugar por la selección uruguaya los Juegos Panamericanos de Lima, certamen donde el equipo celeste fue cuarto y donde anotó un gol", detalla la publicación.

Su ex técnico, el charrúa Juan Ramón Carrasco, expresó sobre el jugador de 20 años: "Tú viste a Jorge Aravena, el chileno... Le pega a las faltas como los dioses".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: