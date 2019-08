Leonardo Fernández y su llegada a la 'U': "No lo tomo como una presión, no soy el salvador de nada"

Agencia Uno

16.08.2019

El mediocampista uruguayo Leonardo Fernández brindó este viernes su primera conferencia de prensa como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, esperando ser un aporte para que el cuadro azul pueda “subir en la tabla” en el Campeonato Nacional 2019.

El jugador llega al elenco colegial en calidad de préstamo por un año sin opción de compra y está a la espera del CTI (Certificado de Transferencia Internacional) para estar dentro de los citados para este fin de semana. El contrato incluye además una cláusula que permite que Tigres de México lo recupere en diciembre.

En sus primeras palabras como jugador del equipo de Hernán Caputto, el oriundo de Montevideo declaró en el CDA que “venir a la ‘U’ es algo lindo. Vengo a disfrutar y no lo tomo como una presión. Yo no soy el salvador de nada, y quiero aportar”

"La ‘U’ es un equipo grande, es motivante venir acá. Venir a la ‘U’ siempre es una motivación. Es como ir a Peñarol o a cualquier equipo grande, independiente del momento que está pasando”, complementó.

Respecto al delicado presente de su nueva escuadra, luchando por salir de los últimos lugares de la tabla, el jugador de 20 años indicó que "me ha tocado estar en esta situación y solo vengo a ser un aporte para esta institución”

“A la ‘U’ le queda mucho tiempo para mejorar y subir en la tabla. Quiero tratar de ayudar para levantar y terminar lo más alto posible", añadió el centrocampista que utilizará la casaquilla número 22.

Para terminar, el formado en Fénix de Uruguay señaló que “mi idea es aportar al equipo. Estoy acostumbrado a jugar detrás de los delanteros, pero no tengo problemas en jugar por alguna de las bandas si el técnico lo necesita”.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: