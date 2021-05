Leonardo Gil recibió una fecha de suspensión y se pierde el partido frente a Deportes La Serena

Agencia Aton

26.05.2021

Este martes se esperaba que el Tribunal de Disciplina resolviera si le aplicaría castigo o no a Leonardo Gil, volante y figura de Colo Colo, por sus airados reclamos contra el árbitro Fernando Véjar por no cobrar un penal a favor del Cacique en la pasada derrota ante Palestino.



Y finalmente hubo sanción, pues el organismo decidió darle una fecha de suspensión al mediocampista por sus reclamos en la cancha y después en el sector de vestuarios del juez sin mascarilla y en ropa interior.



De esta manera, el futbolista no podrá jugar ante Deportes La Serena, el domingo 6 de junio, cuando el cuadro albo vuelva a la acción tras quedar libre este finde semana.



En tanto, el utilero Nelson Pizarro, quien insultó a los jueces, recibió tres partidos de sanción, mientras que por el "caso candado", que impidió a Véjar ingresar a su camarín por cinco minutos tras el cotejo ante los árabes, no tuvo castigo, debido que no está estipulado en las bases.