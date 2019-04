Leonardo Gil y el llamado a la Selección: “Ojalá Dios quiera que llegue la citación”

Daniela Toro

27.04.2019

Leonardo Gil, volante de Rosario Central, obtuvo la nacionalidad chilena y se ilusiona con una citación a la Selección para la Copa América de Brasil, donde aseguró que lo siguen hace un tiempo.

El jugador de 27 años nació en Río Gallegos, Argentina, pero su abuela materna es chilena, lo que le permitió “transformarse” en chileno. Además, sostuvo que espera con ansias el llamado de Reinaldo Rueda.

“El tema de la nacionalización me pone muy contento, porque más que la citación ojalá Dios quiera llegue, era importante tenerla por mí, por mi familia, porque tengo por parte de mi madre y mis abuelos. Tengo primos en Chile, viví una parte muy linda de mi infancia en Puerto Natales”, indicó a Fox Sport Radio.

Por otro lado, Gil expresó que desde la Selección Chilena lo vienen siguiendo desde hace un buen tiempo. “Desconozco si hablaron con (Rosario) Central, pero me he enterado de que me vienen siguiendo hace un año. Por eso era bueno conseguir la nacionalidad y mantener este nivel, para ver si en un tiempo llega la convocatoria”, comentó.

Reinaldo Rueda presentará a mediados de mayo la nómina para ensayar de cara a la Copa América, donde quizás Gil tendrá su última oportunidad de disputar un torneo oficial con “La Roja”.