Leonardo Valencia busca a hincha que modificó camiseta para llevar su apellido

El refuerzo de Colo Colo anda en busca de un niño que lució una casaquilla de Jorge Valdivia, pero cambiada por el nombre del ex Botafogo.

31.01.2020

Leonardo Valencia inició una campaña a través de Instagram para encontrar a un pequeño hincha que lució, de forma artesanal, una camiseta con su nombre.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que el fanático modificó la camiseta número 10 de Jorge Valdivia con un parche en donde reemplazó las letras D, I y V por las E, N y C y así formó el apellido de Valencia.

"Ando ubicando a ese niño, si alguien lo conoce para entrar en contacto con él", posteó el ex seleccionado chileno.

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Viernes 31 de enero

18:30 Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

21:00 Unión La Calera vs. Unión Española

Sábado 1 de febrero

12:00 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

17:30 Palestino vs. Huachipato

17:30 Universidad de Chile vs. Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: